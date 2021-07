Krisenstab im Ahrtal : Freiwillige Helfer sollen abrücken

Zerstörtes Haus in Marienthal im Ahrtal. Foto: dpa/Boris Roessler

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der Krisenstab in der Hochwasserflut-Region Ahrtal will die Regentage zur Abfuhr der enormen Müllmengen nutzen. Trotz des einsetzenden Regens sind aktuell keine kompletten Evakuierungen von Ortschaften geplant. Freiwillige Helfer sollen in den nächsten Tagen zuhause bleiben.



Von Thomas Weber

Am zehnten Tag nach der Flutkatastrophe im Ahrtal war der Ansturm der freiwilligen Helfer in die Krisengebiete besonders groß. Die Folge: der Verkehr kollabierte. Shuttlebusse waren überfordert, teilweise brauchten die Helfer Stunden für die letzten Kilometer. Hinzu kam eine große Menge an Lastkraftwagen und Traktoren, die bei der Entsorgung der Müllmengen unterstützend tätig werden wollten. Schon am Samstagmittag zog der Krisenstab die Reißleine und forderte alle Freiwilligen auf, das Ahrtal zu verlassen. Mittels eingesetzter Shuttlebusse versuchte man, die Menschen aus dem Tal zu bringen. Und sie sollen den Orten an der Ahr auch ein paar Tage fernbleiben, so die Leiterin des Katastrophenschutzstabs, Begona Hermann. Denn man wolle nun, wo aufkommender Regen die Situation für die Helfer vor Ort ohnehin erschwere, die Wetterentwicklung nutzen, um die riesigen Müllberge abzufahren.

Aus allen Orten machen sich neben Bundeswehr und THW auch viele Fahrer von Lastkraftwagen und Traktoren über Nebenstrecken auf zur Deponie „Auf dem Scheid“ in Niederzissen, wo 120 Müllwerker im Einsatz sind. Zurück geht es dann über die Autobahn A61 in Richtung Ahrtal. Die rechte Fahrspur der Autobahn in Fahrtrichtung Köln ist daher auch für den Individualverkehr gesperrt und langsameren schweren Räumfahrzeugen vorbehalten. Eine erste Prognose geht von 200.000 Kubikmetern Sperrmüll und rund 50.000 bis 60.000 Elektrogeräten aus, die im Müll landen. Hinzu kommen Unmengen Bauschutt, Treibgut und hunderte von Fahrzeugen, so Landrat Dr. Jürgen Pföhler. Auf einer Länge von 40 Kilometern hat die Flut rund 7000 Objekte erreicht.

Komplette Evakuierungen der betroffenen Orte sind nicht geplant

Den Menschen in den betroffenen Orten will man aufgrund des aufkommenden Regens, der in der Spitze bis zu 60 Litern auf den Quadratmeter fallen kann, anbieten, das Gebiet zu verlassen. Eine komplette Evakuierung erfolgt aber nicht. In Leimersdorf wurde eine Notunterkunft für 1000 Personen eingerichtet.

Unterdessen wurde die Zahl der organisierten Helfer aus den Hilfsorganisationen auf 7500 Menschen erhöht. Eine der aktuellen Tätigkeiten: Brücken oder Brückenreste müssen von angeschwemmtem und immer noch ankommendem Treibgut befreit werden, um Stauungen abzuwenden. Einsatzleiter Heinz Wolschendorf betonte bei der täglichen Pressekonferenz, dass die Bundeswehr seit Freitag wieder 145 Tonnen Hilfsgüter in die betroffenen Gebiete transportiert habe, wobei das besondere Augenmerk derzeit auf der Verbandsgemeinde Altenahr liege.