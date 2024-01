Leuchtturmprojekt für das Ahrtal Krisenzentrum für 100 Millionen Euro wäre einmalig in Deutschland

Die erste Hürde hat das von Andreas Wittpohl bei der Zukunftskonferenz für den Wiederaufbau erdachte Projekt eines International Crisis Center Ahr (ICCA) jetzt genommen: Die vom Kreis Ahrweiler in Auftrag gegebene Konzept- und Plausibilitätsstudie bescheinigt der Idee des ehemaligen Geschäftsführers des Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V. eine potenziell bundesweite Bedeutung und einen vielseitigen Nutzen: „So etwas gibt es bislang in ganz Deutschland noch nicht, am ehesten ist noch das Life Safety Learning Center im japanischen Tokio vergleichbar“, führte Diplom-Geograph Jan-F. Kobernuß von der ift Freizeit- und Tourismusberatung GmbH (Köln) aus.