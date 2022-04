Bedenken in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Kritik an Plänen für Landesgartenschau 2030 im Ahrtal

Bad Neuenahr-Ahrweiler Mehrere Stadträte in Bad Neuenahr-Ahrweiler kritisieren die Pläne für eine Landesgartenschau 2030 im Ahrtal. Sie finden: Die Schau kommt angesichts der Flutfolgen zu früh.

Preissteigerungen und Handwerkermangel

Regina Eckert (FWG) betonte dagegen, der Zeitpunkt für eine Laga sei verfrüht. Sie fürchtet, dass die Organisatoren in Zugzwang geraten und dann Personal binden, das an anderer Stelle gebraucht werde, auch wenn die Veranstaltung lediglich Präsentationscharakter habe. Ohnehin seien die Mitarbeiter der Verwaltung am Limit. Der Gedanke einer Laga sei zwar richtig, aber den Zeitpunkt für ein Datum sollte man erst in vier oder fünf Jahren benennen. Zum anderen gebe es nach fast neun Monaten immer noch Menschen, die „im Kalten sitzen“ und die nicht wissen, wie es weitergehe. Schließlich brächten immense Preissteigerungen und Handwerker- sowie Materialmangel das ganze Ahrtal in einen Zugzwang.