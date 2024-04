Ein Haltepunkt für Lohrsdorf Künftig halten die Züge in „Heimersheim/Lohrsdorf“

In Lohrsdorf entsteht in den nächsten Monaten ein Haltepunkt mit zwei neuen Außenbahnsteigen inklusive eines Fußgängerbahnübergangs. Der temporäre Bahnhaltepunkt in Heimersheim soll dann im Herbst zurückgebaut und der Verlauf der Bahntrasse derart optimiert werden, dass der Ahr möglichst viel Platz eingeräumt werden kann. Die Arbeiten an beiden Punkten sollen, wie die komplette Planung der Fertigstellung der Ahrstrecke, bis Ende 2025 beendet sein.