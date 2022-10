Kulturevent im Ahrtal : Die Klangwelle ist zurück in Bad Neuenahr

Bad Neuenahr-Ahrweiler 70 Düsen, die 35.000 Liter Wasser, 40 Meter hohe Wasserfontänen und monatelange Vorbereitung: Der Aufwand für die Klangwelle in Bad Neuenahr ist groß. Endlich finden sie weider statt.

40 Meter hohe Wasserfontänen aus 70 Düsen, die in Summe 35.000 Liter Wasser in der Minute spritzen können, dazu Feuer, Laser, Licht und Musik: die Klangwelle mit ihrer Kinoleinwand aus Wasserperlen ist zurück in Bad Neuenahr. Am Donnerstagabend erlebten gut 1500 Gäste die bunte Show der Elemente im Kurpark. „Seit dem Jahr 2019 warten wir darauf“, freute sich ein älteres Ehepaar und zeigte die Tickets, die man seinerzeit gleich nach der letzten Show gekauft hatte – dann kam Corona und schließlich die Ahrtalflut. Nun gibt es die Klangwelle wieder, und das an acht Abenden an diesem und dem kommenden Wochenende.