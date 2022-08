Kultursommer in Ahrweiler​: Italienischer Abend als Höhepunkt​

Kultursommer in Ahrweiler

Rock’n’Roll: Die Tom Jet Band spielt zum Abschluss des Ahrweiler Kultursommers auf der Bühne in der Altstadt. Foto: Thomas Weber

Ahrweiler Der Kultursommer in Ahrweiler ist zu Ende. Über sieben Wochen spielten Musiker in der flutgeschädigten Altstadt auf. Zum Abschluss gab es Rock’n’Roll. Den Höhepunkt aber hatte zuvor der italienische Abend mit einem Gast aus Bonn gebildet.

Einen Sommer voller Musik erlebte die von der Flutkatastrophe im Juli 2021 stark zerstörte Altstadt von Ahrweiler in den vergangenen Wochen. Sieben Wochen lang gab es, immer an den Donnerstagen, musikalische Unterhaltung auf dem Marktplatz bei freiem Eintritt. Mit dem Ahrweiler Kultursommer sollten zum einen Freunde der Musik in den unterschiedlichsten Genres gelockt werden, zum anderen aber galt es, die Gastronomie nach zwei Corona-Jahren und der Flutkatastrophe im Juli 2021 wieder zu beleben.