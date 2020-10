Kooperation von Arp Museum und Stadt : Kunst in den Fußgängerzonen der Kreisstadt Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler Farbenfrohe Werke des exzentrischen Salvador Dalí und abstrakte Arbeiten von Hans Arp auf großen Bannern für alle sichtbar in der Stadt: Das Projekt „Kunst in der Fußgängerzone“ macht’s möglich.

Bei der Aktion „Kunst in der Fußgängerzone“ sind zwei der wichtigsten Vertreter des Surrealismus in die Zentren der Kreisstadt eingezogen. Auf jeweils sieben großformatigen Kunstbannern können Passanten in Bad Neuenahr und in Ahrweiler die farbenfrohen Hauptwerke des exzentrischen Salvador Dalí und die abstrakten Arbeiten Hans Arps sehen.