Kunstpreis für Hans Stefan Steinheuer Die Kreationen des Sternekochs sind vergängliche Kunstwerke

Heppingen · In Anerkennung seines herausragenden Lebenswerkes verleiht die Mannheimer Ike- und Berthold-Roland-Stiftung ihren Kunstehrenpreis an den Kochkünstler Hans Stefan Steinheuer aus dem Gourmetrestaurant „Zur Alten Post“ in Heppingen.

02.11.2023, 06:00 Uhr

Sternekoch Hans Stefan Steinheuer wurde mit dem Kunstehrenpreis der Roland-Stiftung ausgezeichnet. Foto: Volker Jost

Von Volker Jost Redakteur Kreis Ahrweiler

