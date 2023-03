5000 Exemplare ausgesetzt Lachse sind nach der Flut zurück in der Ahr

Laichen in der Ahr

Der Lachs hatte bis in die 1950er Jahren in den hiesgen Flüssen eine Heimat. Dann aber stieg die Verschmutzung der Fließgewässer, allen voran des Rheins, immer stärker an. Die Folge: Der Lachs zog sich mehr und mehr zurück und war bald nicht mehr in den Flüssen präsent. Als am 1. November 1986 im Industriegebiet „Schweizerhalle“ bei Basel in der Schweiz eine Lagerhalle des damaligen Chemiekonzerns Sandoz mit Chemikalien in Brand geriet, flossen große Mengen an mit Pflanzenschutzmitteln belastetem Löschwasser in den Rhein, was zu einem Fischsterben flussabwärts bis Mannheim führte. In der Folge gab es ein Umdenken, vor allem spektakuläre Aktionen von Greenpeace entlang des Rheins sorgten für Aufsehen – und mehr Umweltbewusstsein.

Die Rückkehr in die Ahr zum Laichen dürften jedoch nur weniger als ein Prozent der Lachse schaffen. Die Gründe dafür sind vielfältig: mehr Krankheiten und Parasiten im Atlantik, häufigeres Niedrigwasser des Rheins mit weniger Platz für Fische, wachsende Gefahr von Schiffsschrauben mit Sogwirkung, mehr Fressfeinde wie Kormorane und Welse, mehr Fischwilderei - all dies spielt dabei wohl eine Rolle. wbe/dpa