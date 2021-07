Lage nach der Flutkatastrophe : Glücklicherweise blieb neuer Regen an der Ahr weitestgehend aus

Kreis Ahrweiler Das für das Wochenende aufgebaute Notaufnahmelager in Leimersdorf nutzten nur wenige Anwohner. Die möglichen Starkregenfälle blieben glücklicherweise aus. Die Einsatzleitung im Katastrophengebiet gab Auskunft zur aktuellen Lage im Ahrtal.

Wann fällt genau wie viel Regen? Das zu prognostizieren ist nicht einfach. Und so blieb der angekündigte Niederschlag im Ahrtal am Wochenende weitestgehend aus. Noch am Freitag war man von der Möglichkeit ausgegangen, dass punktuell bis zu 60 Litern Regen fallen könnten. Punktgenau seien Prognosen jedoch frühestens sechs Stunden vor einem Ereignis möglich. Für eine gesunde Infrastruktur ist die angekündigte Maximalmenge kein Problem, im Krisengebiet aber ist die Kanalisation in großen Teilen zerstört oder mit Schlamm von der Flutwelle verstopft. Die Kanäle müssen dringend durchgespült werden, sind aber oftmals mit hohen Müll- und Schuttbergen bedeckt. Hinzu kommt, dass die Böden gesättigt sind, Wasser versickert nicht mehr, sondern läuft vollständig ab. Das wiederum könnte zu neuem Treibgut führen, welches sich an Brückenresten verfängt und das Wasser aufstaut.

In den kommenden Tagen soll es keinen Regen und wieder besseres Wetter geben, sagte Einsatzleiter Heinz Wolschendorf am Sonntagnachmittag. Grund zu Sorge vor neuen Fluten bestehe nicht. Wolschendorf berichtete, dass sich die Trinkwasserversorgung in manchen Orten noch immer schwierig gestalte. Die Versorgung der Bevölkerung sei nach wie vor vorrangiges Ziel der organisierten Helfer, deren Zahl derzeit bei 7500 liegt, von denen allein 2500 das Technische Hilfswerk (THW) stellt. Auch die Bundeswehr ist mittlerweile mit 1000 Kräften im Einsatz. Ebenfalls berichtete der Einsatzleiter, dass es nun in allen Orten Duschcontainer gebe. Zudem ist am Bahnhof Altenahr in den kommenden Tagen ein Impfbus stationiert, an dem die Bevölkerung Corona-Schutzimpfungen erhalten kann. Der Bus kann aber derzeit nur zu Fuß erreicht werden.