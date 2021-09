Nach Flutkatastrophe : Keine Landesgartenschau 2023 in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Keine Landesgartenschau 2023 in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Das Unwetter richtete schwere Schäden an, zwischen der Rosenkranz-Kirche und dem Spielcasino wurde die Kurgartenbrücke weggerissen. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die geplante Landesgartenschau 2023 in Bad Neuenahr-Ahrweiler fällt aus. Finanzielle und personelle Ressourcen werden für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe gebraucht.

Die Landesgartenschau 2023 in Bad Neuenahr-Ahrweiler fällt aus. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Die Entscheidung zum Ausfall wurde zuvor vom Aufsichtsrat der Landesgartenschaugesellschaft getroffen. „Die Flutkatastrophe hat im gesamten Ahrtal eine unvorstellbare Verwüstung hinterlassen. Der Wiederaufbau von Wohnungen, Häusern, Betrieben, Straßen, Sportanlagen, Spielplätzen und anderen öffentlichen und privaten Einrichtungen hat selbstverständlich absolute Priorität und wird in den kommenden Jahren alle finanziellen und personellen Ressourcen vor Ort erfordern“, begründet Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Guido Orthen die Entscheidung.