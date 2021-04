Absage in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Landesgartenschau 2022 fällt aus

Absage in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Es wird im kommenden Jahr keine Landesgartenschau an der Ahr geben. Die Veranstaltung wurde auf 2023 verschoben. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die für 2022 geplante Landesgartenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler wird um ein Jahr verschoben. Es zeichne sich ab, dass die fünfte rheinland-pfälzische Landesgartenschau nicht pünktlich zum 20. April 2022 eröffnet werden könne, hieß es am Mittwochabend aus dem Rathaus.

Die für 2022 geplante Landesgartenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler wird um ein Jahr verschoben. Dies beschlossen der Aufsichtsrat der Landesgartenschaugesellschaft sowie der Stadtrat. Grund sind erhebliche Probleme bei Ausschreibungen und Auftragsvergaben.

Nach Informationen des General-Anzeigers machen der Kreisstadt zudem erhebliche Preissteigerungen auf dem Bausektor zu schaffen. Insgesamt zeichne sich ab, dass die fünfte rheinland-pfälzische Landesgartenschau nicht pünktlich zum 20. April 2022 eröffnet werden könne, hieß es am Mittwoch aus dem Rathaus, in das Bürgermeister Guido Orthen (CDU) für den frühen Abend zu einer Pressekonferenz eingeladen hatte.

Eine Viertelmillion Euro für die Landesgartenschau an der Ahr

Geld für Bad Neuenahr-Ahrweiler : Eine Viertelmillion Euro für die Landesgartenschau an der Ahr

800.000 Gäste wurden erwartet

Das Land Rheinland-Pfalz ist Mitgesellschafter der Laga gGmbH. Zur Laga 2022 waren mehr als 800.000 Gäste in der Stadt an der Ahr erwartet worden. Für die vom Tourismus lebende Stadt, ihre derzeit durch die Corona-Pandemie am Boden liegenden Gastro- und Hotelbetriebe sowie für den Einzelhandel kommt die Laga-Absage einer Hiobsbotschaft gleich.