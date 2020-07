Bad Neuenahr stellt Pläne vor : Hohe Zäune umgeben das Landesgartenschau-Gelände

Von der Ahrtalbrücke bis zum Kloster Calvarienberg wird sich die Landesgartenschau erstrecken. Die Parks an der Ahr werden erneuert. Foto: Laga GmbH/Dominik Ketz

Bad Neuenahr Bad Neuenahr hat am Mittwoch die Kernbereiche sowie die Einlasszonen für die Landesgartenschau 2022 festgelegt. Hohe Zäune sollen das Gelände umgeben. Für die Einwohner wird es zu Beeinträchtigungen kommen.

Wieviele Kilometer Zaun verbaut werden müssen, wusste die Geschäftsführung der Landesgartenschaugesellschaft Bad Neuenahr selbst nicht so genau. Fest steht jedoch, dass nahezu alle Parks in der Kur- und Badestadt zwischen April und Oktober 2022 von einem Zaun umgeben sein werden. Am Mittwoch stellte die Laga-Geschäftsführung ihr groß angelegtes Umzäunungsprogramm vor. Auch wurde festgelegt, wo sich die insgesamt acht Einlassstationen zur fünften rheinland-pfälzischen Landesgartenschau befinden werden.