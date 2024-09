Krönung beim Festiwein Das ist Bachems neue Weinkönigin

Wer wird die neue Weinköniginin Bachem? Dieses Geheimnis wird in dem Weinort stets bestens gehütet. Denn erst zum Auftakt des FestiWein, einer großen Feier mit reichlich Musik und Wein, wird die neue Weinmajestät im Bad Neuenahrer Stadtteil präsentiert. So auch in diesem Jahr: Die 62. Bachemer Weinkönigin heißt Laura Assenmacher. Am Freitagabend übernahm sie die Königskrone von ihrer Vorgängerin Meret Kurth. Der 20-jährigen Architekturstudentin Assenmacher, stehen bei der Regentschaft zwei Weinprinzessinnen zur Seite: die 19-jährige Katharina Bongart, die derzeit eine Ausbildung zur Bankkauffrau absolviert und die 21-jährige Medizinstudentin Michelle Spillner. Assenmacher selbst bringt schon Erfahrung auf diversen Bühnen mit, immerhin war sie in Bachem bereits Kinderprinzessin.