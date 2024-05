Maibräuche im Kreis Ahrweiler Lebendig, verändert oder untergegangen: Der Mai weist ein weites Spektrum von Bräuchen auf

Im Ahrkreis blieben dennoch viele Maibräuche lebendig. Einst sehr verbreitet, aber völlig passé ist indes das „Mailäuten“. Im Erzstift Köln entsprang es der erzbischöflichen Verordnung, während des Monats Mai zu bestimmter Abendstunde mit den geweihten Glocken die im Frühjahr schädlichen Gewitter abzuhalten. Im Jahr 1752 etwa nahm das Läuten in Heimersheim überhand, worüber Pfarrer Kurt Butterbach 1944 in seiner Konferenzarbeit über das religiöse Brauchtum in der Pfarrei Heimersheim/Ahr berichtete. „Gebimmelt und gebeiert“ wurde statt einer Stunde bis weit in die Nacht, weshalb Pfarrer Laurentius Servatius Radermacher die Tür zum Turm versperren ließ. Gleiches tat sein Onkel Servatius Hofschläger, Pfarrer von Sinzig, obgleich das Mailäuten dort schon zehn Jahre außer Übung war. Jedoch widersetzten sich in Heimersheim wie in Sinzig Vertreter der weltlichen Gemeinde und ließen die Türen mit Gewalt aufbrechen. Von 1752 bis 1757 währte der Prozess, in den sich der Kurfürst und Erzbischof Clemens August I. höchstselbst einschaltete, um vom Landesherrn des Herzogtums Jülich-Berg, Karl Theodor, Strafen für die Täter und eine Einschränkung des Mailäutens einzufordern.