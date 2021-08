Gebot aufgehoben : Leitungswasser in Bad Neuenahr-Ahrweiler muss nicht mehr abgekocht werden

Leitungswasser in Bad Neuenahr-Ahrweiler muss nicht mehr abgekocht werden

Das Wasser in Bad Neuenahr-Ahrweiler kann wieder uneingeschränkt genutzt werden. (Symbolbild) Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Das seit der Flutkatastrophe geltende Abkochgebot von Trinkwasser in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist aufgehoben. Das Leitungswasser sei wieder uneingeschränkt nutzbar.

Nach der schweren Flutkatastrophe im Kreis Ahrweiler galt ein Abkochgebot von Leitungswasser in vielen Gebieten der Stadt. Wie die Kreisverwaltung Ahrweiler am Samstag mitteilte sei dieses Abkochgebot nun aufgehoben. Das Trinkwasser aus dem Leitungsnetz des Wasserwerks könne ab sofort wieder uneingeschränkt genutzt werden, heißt es in der Pressemitteilung.