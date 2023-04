Lesung einer fiktiven Geschichte Dramatische Fiktion um synthetisch hergestellten Ahrwein

Rund 15 Jahre ist das jetzt her. Synthetischen Wein im Ahrtal gibt es noch nicht. Heynes Werk aber ist erschienen und hin und wieder gibt der Autor Leseproben. So wie am Samstag im Bad Neuenahrer Weingut Sonnenberg. An der Heerstraße wird guter Wein produziert, so wie es sich gehört und nicht im Reagenzglas. Hier wird aber neben Wein und Gastronomie noch viel mehr Kultur geboten. Hinter den Kulissen sind Marc Linden und Michaela Wolff rund um das Jahr umtriebig. Sie tragen mal alleine, mal mit anderen Winzern einen beträchtlichen Part zum kulturellen Leben in der Kreisstadt bei. Mal in ihrer urigen Weinstube, mal Open Air im Winzerhof, aber auch ganz groß, wie beim Burgunderfest. Gerade erst ist ihr Neuenahrer Osterfeuer erloschen, da wurde die erfolgreiche Lesereihe Crime & Wine fortgesetzt. Rund 60 Besucher sorgten ab den frühen Abendstunden für ein ausverkauftes Haus, ließen sich hauseigene Weine und regionaltypische Speisen schmecken und lauschten der Musik des Trios „Daddy and the Heartbreakers“ aus den wilden Zeiten des letzten Jahrhunderts.