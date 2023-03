Experte über Hochwasserschutz „Letztlich ist die Natur immer stärker“

Info

In der wasserbewussten Stadt wird Wasser nicht einfach über die Kanalisation abgeleitet, stattdessen wird es gesammelt, um es später, in Trockenphasen, zu nutzen, so die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft (DWA). Bis Mitte der 1990er Jahre hat man Niederschlagswasser selbstverständlich über die Kanalisation abgeleitet, jetzt soll das Wasser dort versickern, wo es auf die Erde trifft. In Versickerungsmulden, Versickerungsgräben oder Versickerungsbecken, in denen das Wasser von Dach-, Grün- oder Verkehrsflächen zusammenfließt, so die DWA.

Um Flächen für die Versickerung zu schaffen, müssen versiegelte Gebiete entsiegelt, bei Baumaßnahmen entsprechende Freiflächen eingeplant werden. Da Freiflächen im urbanen Raum rar sind, sollen sie möglichst für verschiedene Zwecke genutzt werden. Ein Spielplatz könne zum Beispiel so angelegt werden, dass er bei Starkregen als Sammelbecken für das Wasser dient, um anderweitige Überschwemmungen zu verhindern. Neben der Schaffung von multifunktionalen Flächen muss auch das Flächenpotenzial von Dächern und Fassaden durch intensive Begrünung richtig ausgenutzt werden. frv