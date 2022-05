Pop-Art aus Leipzig : Leuchtende Farben im Weißen Turm

Ahrweiler Der Künstler Detlef Lieffertz stellt rund 60 farbleuchtenden Exponate im Weißen Turm in Ahrweiler aus. Seine Kust bewegt sich zwischen Pop-Art, Max Ernst und phantastischem Realismus.

Miteinander verschränkt entfalten Altes und Modernes einen großen Reiz. Anziehend wirkt auch die der Pop-Art entlehnte heftige Farbigkeit, so beim erotischen Männer-Trio in fabelhaftem Hellblau, Grün und Schwarz, ebenso im Obergeschoss bei einer Lady in Lack mit Bananen, die ein aufregendes himmelblaues Dreieck ziert. Großartig in Komposition, Technik-Mix und Farbe kommen die beiden Bildwerke „n‘ Appel und n‘ Ei“, daher, gleichfalls das kühn in Blau-, Grün-, Rottönen gestaltete „Martyrium des heiligen Bartholomäus“. In einem anderen Werk bringt Lieffertz Seuche – damals und heute – mit Corona- und Pestmaske, die Blindheit vor dem Missbrauch in der Kirche und eine am Hochseil schaukelnde Maid, Allegorie für geteilte Fake News, allesamt unter. Gelingt ihm die Arbeit, „dann ist das, als ob ich ein Liebeserlebnis habe“, sagt der Künstler.