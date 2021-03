Nach 18 Monaten Bauzeit : Löschzug Heimersheim bezieht neues Gerätehaus

Heimersheim 2,7 Millionen Euro hat das Gebäude der Feuerwehr gekostet. Der Standort nahe der Autobahn 61 ist mit Bedacht gewählt.

Das viel zu enge Feuerwehrgerätehaus des Löschzugs Heimersheim ist Geschichte. Am Dienstag wurde Löschzugführer Hans Peter Blumenberg von Bürgermeister Guido Orthen der symbolische Schlüssel für das das neue Gerätehaus übergeben. 2,7 Millionen Euro hat es gekostet, 18 Monate betrug die reine Bauzeit. In unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 266 und zur Auffahrt auf die Autobahn 61 ist ein zweigeschossiger Bau mit neuesten Standards entstanden, der den Ansprüchen, die an die drittgrößte Feuerwehr in der Kreisstadt gestellt werden, gerecht wird.