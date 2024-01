Kreistadt informiert Einwohner Lösung am Flaschenhals Heimersheim in Aussicht

Die wohl wichtigste Nachricht: Für die künftige Entwicklung des Ahrverlaufs mit ausreichend Raum zur Ausbreitung bei Hochwasser scheint an einer wichtigen Engstelle, nämlich auf Höhe des Heimersheimer Bahnhofs, eine Lösung in Sicht. Hier ist der Flussverlauf auf der Nordseite durch die Landskrone, im Süden durch die bis zu Flutkatastrophe vierspurige verlaufende B266 eingeengt. Die Folge waren schwere Überflutungen durch Rückstau in Heppingen und Heimersheim. Für die als „Flaschenhals“ bezeichnete Stelle forderte eine Arbeitsgemeinschaft Hochwasserschutz umfangreiche Maßnahmen, die die Stadtverwaltung in einem Grundsatzbeschluss übernahm.