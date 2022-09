Mainzer Bischof Kohlgraf zur Flut : Ausmaße der Katastrophe haben Schwachstellen des kirchlichen Engagements offengelegt

Ahrtal/Fulda Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat bei der Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz über die Flut im Ahrtal gesprochen. Diese habe Schwachstellen beim Engagement der Kirche in der Notfallseelsorge offengelegt.

Die Flut im Ahrtal ist am Dienstag Thema eines Pressegesprächs bei der Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda gewesen. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf würdigte dabei die „gute Zusammenarbeit“ der verschiedenen kirchlichen Organisationen wie Malteser oder Caritas. Diese, so der 55-jährige katholische Geistliche, hätten noch in der „Akutphase“ der Flutkatastrophe ihre Hilfe angeboten. Den „hohen Standard“ der Notfallseelsorge zu bewahren und zu stärken bleibe eine ständige Herausforderung, auch angesichts der Tatsache, dass Ehrenamtliche in der Notfallseelsorge zunehmend wichtiger würden.