Ländliches Weinfest Mara Hermes ist die neue Weinkönigin von Walporzheim

„Ich freue mich darauf, ein weiteres Jahr im Zeichen des Ahrweins zu erleben, viele interessante Menschen zu treffen und unvergessliche Momente zu sammeln“, sagt Mara Hermes, die bereits als Weinprinzessin 2023/24 wertvolle Erfahrungen für das neue Amt sammeln konnte. Vor allem freue sie sich aber auf die aktive Dorfgemeinschaft von Walporzheim. Ihr Lieblingswein ist übrigens der Solaris der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr. Ihr Rat an alle jungen Damen im Ort: „Alle sollten das Amt der Weinkönigin von Walporzheim einmal ausüben, es ist wunderschön!“ So wie es die „Jubiläumsweinköniginnen“ Rita Braß, Astrid Menzen und Manuela Etten-Eco in den Jahren 1984, 1994 und 1999 getan hatten.