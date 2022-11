Energieversorgung in Marienthal : Ministerpräsidentin Dreyer gibt Startschuss für Betrieb von Nahwärme-Netz

Marienthal Im flutgeschädigten Marienthal ist das Nahwärme-Netz offiziell an den Start gegangen. Dazu kamen mehr Gäste als der Ort Einwohner hat, darunter die Ministerpräsidentin.

Großer Bahnhof in einem kleinen Ort: Als Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Sonntag mit Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) und Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) den Startschuss zur Inbetriebnahme des dortigen Nahwärmenetzes gab, waren mehr Gäste an den Fuß des ehemaligen Klosters gekommen als der 100-Seelen-Ort Einwohner hat. Das mit Holz und Sonne gespeiste Nahwärmenetz gilt ein Zukunftsmodell für Rheinland-Pfalz. Davon jedenfalls zeigten sich Dreyer und Eder überzeugt. In nur einem halben Jahr Bauzeit konnte die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Vorzeigeanlage realisiert werden. Die Ministerpräsidentin würdigte bei der offiziellen Inbetriebnahme das Wärmeprojekt als Zukunftsmodell auch für andere Orte und kündigten weitere Unterstützung an. Das Ziel: Allen Menschen in der von der Flutkatastrophe heimgesuchten Region soll wieder ein warmes Zuhause gegeben werden. In Marienthal sei ein Ausrufezeichen gesetzt worden, Dreyer sprach von einem „Meilenstein für die regionale Entwicklung“.