Max-Planck-Straße in Ahrweiler Marode Straße kommt Bürger teuer zu stehen

Die Max-Planck-Straße in Ahrweiler ist marode. Das größte Teilstück zwischen Wilhelmstraße und Schützenstraße soll daher möglichst rasch neu ausgebaut werden. Da die großen Schäden in der Straße aber nur zu einem geringen Teil Folgen der Flutkatastrophe aus dem Juli 2021 sind, bleiben die meisten Kosten an den Bürgern hängen. Von geschätzten 1,23 Millionen Euro für den Ausbau entfallen demnach rund 860.000 Euro auf den sogenannten „Wiederkehrenden Beitrag“ für den Bereich Ahrweiler, Bachem, Walporzheim. Einstimmig empfahl der Bau- und Planungsausschuss der Kreisstadt dem Stadtrat nun, einen entsprechenden Grundsatzbeschluss zu fassen.