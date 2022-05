Unfallfahrer mit Helikopter abtransportiert : Drei Verletzte bei schwerem Quad-Unfall in Mayschoß

Mayschoß Auf der Dorfstraße in Mayschoß ist es am Samstag zu einem schweren Unfall gekommen. Dort ist ein 22-jähriger Quadfahrer aus bislang unbekannten Gründen in ein geparktes Auto gefahren und hat zwei Passanten verletzt. Der Fahrer selbst kam schwer verletzt ins Krankenhaus.



Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag auf der Dorfstraße in Mayschoß gekommen. Laut Polizeiangaben ist ein 22-jähriger Quadfahrer talwärts unterwegs gewesen, als er nach einer Rechtskurve auf das Heck eines geparkten Autos auffuhr, an dem in diesem Augenblick zwei Passanten standen. Das Quad erfasste die Personen. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber in das Krankenhaus gebracht. Beide Passanten wurden mit den Rettungswagen abtransportiert. Die Bundesstraße musste für den Abtransport der Verletzten etwa zehn Minuten gesperrt werden.