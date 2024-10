Mehr als 20 Millionen Euro Wie der Bad Neuenahrer Kurpark aussehen soll

Der Kurpark in Bad Neuenahr soll wieder hergerichtet werden. Wie genau das aussehen kann, haben nun der Landschaftspflegeausschuss und der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler in einer gemeinsamen Sitzung beraten. Der Park war bei der Katastrophe im Juli 2021 vollständig betroffen und zerstört worden. Das spiegelt sich auch in den Kosten für die Wiederherstellung wider. Die Landschaftsarchitekten vom Essener Büro „Förder Landschaftsarchitekten“ gehen von rund 20,58 Millionen Euro brutto aus – ohne die Gebäude der Kurparkrandbebauung. Was mit dem Geld gebaut werden soll, stellten sie vor.