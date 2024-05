Starkregen an der Ahr Mehr als 300 Einsätze für Feuerwehr und Co.

Das Wichtigste in der Bilanz: Es gab keine Verletzten zu beklagen. Allerdings musste am Feuerwehrhaus in Grafschaft-Esch eine Person aufgrund einer Panikattacke betreut und später an den Rettungsdienst übergeben werden. Ebenfalls wichtig: Der noch am Donnerstag befürchtete Anstieg des Ahrpegels bis hin zu einem zweijährlichen Hochwasserereignis wurde weit verfehlt. Am Pegel Altenahr gab es bis Mitternacht so gut wie keinen Anstieg, in den folgenden vier Stunden stieg das Wasser dort von 73 auf 137 Zentimeter. Ein zweijährliches Hochwasser würde einen Pegelstand von 236 Zentimeter bedingen. Allerdings war der heftigste Niederschlag auch im weiteren Verlauf der Ahr zu verzeichnen. So fielen im Gebiet der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler binnen einer Stunde rund 60 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Selbst das war punktuell. Während es in Heimersheim und Heppingen fast sintflutartig regnete, bekam das östlich angrenzende Ehlingen kaum Starkregen mit. Nördlich von Bad Neuenahr-Hemmessen regnete es so heftig, dass die Straße „Im Dellmich“ in Teilen beschädigt wurde. Wassermassen aus den Weinbergen ergossen sich wie Wasserfälle über die Überdachungen der neuen B266, die voll gesperrt werden musste. Videos der Wassermassen machten am frühen Abend in den sozialen Netzwerken die Runde.