Landesregierung stellt Entwurf für neues Katastrophenschutzgesetz vor Mehr Befugnisse für das Land im Katastrophenfall vorgesehen

Veränderte Strukturen und eindeutigere Vorgaben: Rund zwei Jahre nach der Flutkatastrophe an der Ahr hat die rheinland-pfälzische Landesregierung einen zentralen Baustein für die Neuaufstellung des Brand- und Katastrophenschutzes auf den Weg gebracht. Ein Entwurf für ein neues Landesgesetz für den Brand- und Katastrophenschutz sieht unter anderem mehr Befugnisse für das Land vor. Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Innenminister Michael Ebling (beide SPD) stellten den Entwurf am Montag gemeinsam in Mainz vor.