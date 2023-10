Berufliche Aktionstage der Caritas Menschen mit Behinderung erhalten Einblick in den Arbeitsmarkt

„Sie haben sich in den vergangenen zwei Wochen in besonderer Weise engagiert und Ihren Werkstattarbeitsplatz oder die Schulbank gegen eine Arbeitsstelle bei einem Wirtschaftsunternehmen oder einer Behörde eingetauscht“, freute sich Kreisbeigeordneter Friedhelm Münch (FWG) in Vertretung von Landrätin Cornelia Weigand (parteilos), der die Schirmherrschaft über die Aktionstage der Caritas-Werkstätten oblag. Der Werkstatt- oder Schulalltag sei durch einen wichtigen Einblick in die Welt des „ersten Arbeitsmarktes“ unterbrochen worden, so der Kreisbeigeordnete. Die teilnehmenden Unternehmen in der Region hätten sich einmal mehr von den besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Menschen mit Behinderung überzeugen können. Münch nannte die Inklusionsarbeit eine „gesamtgesellschaftliche Aufgabe.“