KI-Experte Henning Beck hält Vortrag in Ahrweiler „Menschen ticken anders als Maschinen“

Auf Einladung der Kreissparkasse Ahrweiler referierte nun Neurowissenschaftler und Biochemiker Henning Beck über das Thema „Gehirn versus. Künstliche Intelligenz“ in der „alvitha Eventlocation“ an der Peter-Jansen-Straße. Mehr als 150 Zuhörer waren gekommen. Sparkassenchef Dieter Zimmermann: „Offensichtlich haben wir mit einem Vortrag über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in unserem privaten und beruflichen Leben voll ins Schwarze getroffen.“