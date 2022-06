Messe in Bad Neuenahr : Im Kurpark kehrt die „Lebensart“ zurück

Die Messe Lebensart bietet alles für Haus und Garten: von Blumenzwiebeln und Gartenscheren bis hin zu Dekorationsartikeln. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr Die Messe Lebensart, die aktuell im nach der Flut sanierten Kurgarten stattfindet, verspricht Schönes für Haus und Garten – und zudem ein paar unbeschwerte Stunden im Grünen. Der Eintritt für die Bewohner der Stadt ist kostenfrei.

Feuerschalen und Glaskugeln für den Garten, Blumenkränze für die Haustür oder eine gemütliche Tagesdecke für das Sofa: Auf der Messe „Lebensart“ können Besucher fast alles finden, was Haus und Garten noch schöner macht. Erstaunlich ist, dass die Messe in diesem Jahr schon wieder im von der Flut zerstörten Kurgarten stattfinden kann. Ob es an den hübschen Ständen, den Aufräumarbeiten der Stadt und Freiwilliger, der herrlichen Sonne oder allem zusammenliegt? Der Kurgarten kann sich jedenfalls sehen lassen und Besucher hier ein paar unbeschwerte Stunden verbringen.

So auch Marianne und Wolfgang Lange aus Mühlheim-Kärlich. Gerade sie schätze die Lebensart sehr und kenne das Veranstaltungsformat auch aus anderen Orten. Heute habe sich das Ehepaar aber ganz bewusst dazu entschieden, in das nahe gelegene Bad Neuenahr zu fahren, auch um endlich mal zu sehen, wie es nach der Flut dort aussieht. „Traurig und schön“, lautet das Fazit von Marianne Lange über den Zustand der Kreisstadt. Gerade im Kurpark sei sie aber überrascht „wie gut schon wiederaufgebaut wurde“. Bei einem Glas Rosé verarbeiten sie die Eindrücke und wollen dann in Ruhe die vielen Verkaufsstände ablaufen.

Verbundenheit zur Region

Diese sind am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag noch von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Personen mit der Postleitzahl 53474, also aus der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, müssen keinen Eintritt zahlen. Damit will der Veranstalter, das Lübecker Agentur-Haus, seinen kleinen Beitrag zur Flutbewältigung leisten.

Sabine Proothmann, eine der Projektleiterinnen erklärt: „Seit 2015 sind wir in Bad Neuenahr-Ahrweiler und fühlen uns mit der Stadt und der Region verbunden. Als die Stadt auf uns zukam und uns anbot, die Lebensart auch in diesem Jahr durchzuführen, war das für uns eine Selbstverständlichkeit. Damit möchten wir unseren Beitrag leisten, die Stadt wieder bunt zu machen.“ Ihre Projektkollegin Eva Gehrke ergänzt, dass lokale Unternehmen zudem zu besonderen Konditionen an der Lebensart ausstellen dürfen und man so auch hoffe, die lokale Wirtschaft zu stützen.