Ahrtalwerke ziehen Bilanz Millionengewinn soll Verluste aus Anfangsjahren ausgleichen

Es sind schwierige Zeiten an der Ahr, auch für die Ahrtal-Werke, eine 51-prozentige Tochter der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Immer noch gilt es, die Folgen der Flutkatastrophe zu bewältigen. Dazu gesellten sich in Folge des Krieges in der Ukraine explodierende Energiekosten mit politisch gesteuerten Folgen, wie Preisbremsen, Soforthilfen oder Senkung der Mehrwertsteuer. Und dennoch scheinen die Ahrtal-Werke auf dem richtigen Kurs. Nach einem ausgeglichenen Jahr 2021 wurde nun für das Jahr 2022 ein Überschuss von 100.000 Euro verkündet. Im laufenden Jahr soll laut Plan unterm Strich sogar einen Millionengewinn verbleiben. „Damit wären Ende 2024 die Verluste aus den Anfangsjahren ausgeglichen, und ab 2025 steuern wir in eine positive Entwicklung“, freute sich Guido Orthen, der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler über die Ergebnisse, die Ahrtal-Werke-Geschäftsführer Dominik Neswadba dem Haupt- und Finanzausschuss der Kreisstadt verkündete.