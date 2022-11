Für Engagement in der Flutkatastrophe : Ministerpräsidentin Malu Dreyer verleiht Landesverdienstmedaille

Ahrtal Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat mehr als 100 Menschen für ihr Engagement in der Flutkatastrophe mit der Landesverdienstmedaille geehrt. Darunter sind zahlreiche Männer und Frauen aus dem Kreis Ahrweiler, der besonders betroffen war.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat 50 private Helfer sowie 63 Ortsbürgermeister für ihr besonderes Engagement in der Flutkatastrophe mit der zweithöchsten Auszeichnung des Landes, der Landesverdienstmedaille in der einmaligen Sonderedition „Flut 2021“, geehrt. Das teilt die Landesregierung mit. „Stellvertretend für alle 100 000 nicht organisierten Helfer und Helferinnen möchte ich Ihnen mit dieser Verleihung meine größte Wertschätzung und tiefste Anerkennung aussprechen. Sie waren in der Stunde der Not da, haben die Ärmel hochgekrempelt, Hilfe initiiert und andere motiviert. Jeder Einsatz war wichtig. Sie haben Großartiges geleistet, was sichtbar wurde an Tonnen von Hilfsgütern, an reparierten Dächern oder wiederaufgebauten Spielplätzen. Aus meinen vielen Gesprächen vor Ort weiß ich, dass Sie mit Ihrer tatkräftigen Hilfe und Solidarität vielen Betroffenen auch ihre Zuversicht wiedergegeben haben“, sagte die Ministerpräsidentin laut Mitteilung bei der Ordensüberreichung im Kulturzentrum in Mainz.