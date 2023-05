Selbstversuch Mit dem Deutschlandticket von Bonn zur Arbeit nach Ahrweiler

Der Zug steht schon im Ahrweiler Bahnhof. Die Tür ist aufgegangen und hat sich wieder geschlossen. Im Sprint erreiche ich sie, drücke auf den Knopf – und tatsächlich gibt sie den Weg noch mal frei. Erleichtert wie erschöpft sitze ich in der RB 30, die mich am Mittwoch nach getaner Arbeit in der Redaktion ins heimische Bonn bringt.