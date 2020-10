Sonderfahrt am Samstag : Mit der Dampflok durch das Ahrtal

Kreis Ahrweiler Am Samstag wird es im Ahrtal nostalgisch: Eine Dampflok aus dem Jahr 1924 wird durch die Weinberge fahren. Halt macht die Lokomotive in Ahrweiler, Dernau, Mayschoß, Altenahr und Kreuztal.

Der Streckenabschnitt ist Teil einer Sonderfahrt, die am Samstagmorgen in Münster startet, bis in den Ortsteil Kreuzberg in Altenahr führt und von dort am Nachmittag wieder zurück bis nach Münster.