Projekt in Ahrweiler Mit dem Walking Bus zur Grundschule

Ahrweiler · Zu Fuß statt mit dem Eltern-Taxi: So sollten Kinder am besten zur Grundschule kommen. Nur ist das vielen Eltern zu gefährlich. In Ahrweiler gibt es daher nun den „Walking Bus“.

30.09.2024 , 15:00 Uhr

Ein „Bus“ auf dem Zebrastreifen: Den Weg zur Aloisiusschule legen die Kinder gemeinsam zurück. Sicher ist das durch den „Walking Bus“. Foto: AHR-FOTO

Von Karen Reuter-Hauser