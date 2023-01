Warnstreik in Bad Neuenahr : Mitarbeiter von Coca-Cola demonstrieren für mehr Geld

Bad Neuenahr-Ahrweiler Mitarbeiter von Coca-Cola in Bad Neuenahr streiken. Angesichts der Inflation fordern sie mehr Geld – deutlich mehr, als das Unternehmen zu zahlen bereit ist.

Ihre Forderung: 400 Euro mehr pro Monat. Angestellte des Coca-Cola-Werks in Bad Neuenahr haben am Montag für mehr Lohn demonstriert. Ungefähr 60 bis 100 Mitarbeiter der Frühschicht zogen am Vormittag zum Bürgerhaus in Gimmigen, wo sie sich austauschten und stärkten, ehe es wieder zum Werk zurückging. Am Nachmittag soll die Spätschicht ihrem Beispiel folgen.