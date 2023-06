Denkmalschützer aktiv Mobiles Team restauriert von der Flut beschädigtes Fachwerkhaus in Ahrweiler

Gut anderthalb Meter hoch stand das Wasser im Haus der Familie Tils im Stadtzentrum von Ahrweiler. Das vermutlich aus dem 18. Jahrhundert stammende Fachwerkhaus war ursprünglich Teil eines Weinguts und wurde in der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 schwer beschädigt. Über ein halbes Jahr durfte die Familie von Heiner Tils nicht in ihr Haus zurück. Sie wohnte in einer vorübergehenden Unterkunft, ein ganzes Stück vor ihrer Heimatstadt. Bis heute ist das alte, schon seit über 100 Jahren im Familienbesitz befindliche Haus nicht wieder bewohnbar. Doch das sollsich schon bald ändern.