Stiftung Ahrtal Mutmach-Projekte zur Stärkung des Ahrtals gesucht

Das will die Stiftung Ahrtal nun ändern. Sie schreibt daher ein Förderprojekt 2024 aus, das entsprechenden Initiativen, Projekten und Vereinen mit bis zu 10.000 Euro finanzieller Hilfe unter die Arme greifen will. „Ziel ist es, möglichst vielen Initiativen, Vereinen und Projekten möglichst viel zu helfen, ihre wichtige Arbeit für unser Ahrtal umzusetzen oder fortzuführen“, erläutert Falkner. Dafür stelle die Stiftung Ahrtal ein ganzes Portfolio an Hilfe zur Verfügung, das ganz nach Bedarf individuell zur Unterstützung des Bewerbers zur Verfügung gestellt wird. Neben der finanziellen Unterstützung von bis zu 10.000 Euro stehen ein großes Netzwerk, Sachspenden, ein breites Fachwissen und ein ehrenamtliches Team aus freiwilligen Helfern zur Verfügung, um direkt vor Ort zu unterstützen.