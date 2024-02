Vorfall in Bad Neuenahr-Ahrweiler Mutmaßlicher Bücher-Dieb muss sich vor Gericht verantworten

Der Mann soll während der Tat wegen einer psychischen Erkrankung schuldunfähig gewesen sein. Nun sagte der Beschuldigte selbst vor Gericht aus. Er erzählte, dass er am besagten Tag, während eines Spaziergangs, abgestellte Kisten unter einem Baum entdeckt hatte. Er habe sich hingesetzt und reingeguckt. „Die Frauen kamen auf mich zu und redeten wild auf mich ein“, erzählte der Angeklagte von seinen Erinnerungen an den Vorfall. Dies habe ihn überfordert. Mit einer Kiste in der Hand habe er weglaufen wollen. Der Angeklagte vermutete, dass es dann dabei irgendwie zu einem Gerangel gekommen sein müsse. Seine Erinnerungen an die Tat vor Gericht schienen lückenhaft. Der mutmaßliche Dieb beteuerte: „Ich wollte niemanden bestehlen oder einen Raubüberfall begehen. In meinen Gedanken war das richtig.“ Er habe die Situation nicht richtig einordnen können und nicht verstanden, dass die Kisten den Frauen gehörten. Durch ihr Verhalten fühlte er sich angegriffen. Der Angeklagte betonte: „Ich bin kein Krimineller.“ Zur Tatzeit sei er „psychotisch“ gewesen. Seit Jahren konsumiere er Drogen. Beweise, dass er die Tat unter Drogeneinfluss begangen haben könnte, gibt es allerdings keine.