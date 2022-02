Nach der Flutkatastrophe : Bad Neuenahr-Ahrweiler will Schulen wieder aufbauen

Von der Hochwasser-Katastrophe verwüstet: Die Erich-Kästner-Realschule in Bachem wird wieder aufgebaut. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Bad Neuenahr-Ahrweiler will die Aloisius-Grundschule in Ahrweiler und die Erich-Kästner-Realschule in Bachem mit modernster Technik wieder aufbauen. Günstig wird das allerdings nicht.

Die Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler plant, die Aloisius-Grundschule in Ahrweiler und die Erich-Kästner-Realschule im Stadtteil Bachem wieder aufzubauen. Die Flutkatastrophe hatte beide Einrichtungen im Sommer 2021 verwüstet. Die Gesamtkosten liegen nach ersten groben Schätzungen bei mehr als 20 Millionen Euro. Auf die Realschule entfallen Kosten in Höhe von 11,3 Millionen Euro, auf die Grundschule etwa 8,8 Millionen. Der Haupt- und Finanzausschuss in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat nun den Wiederaufbau beider Schulen auf den Weg gebracht. Die Verwaltung soll ermächtigt werden, die zur Wiederherstellung der beiden Bildungseinrichtungen notwendigen Gewerke auszuschreiben. Pläne und Kostenschätzungen legte die Bad Neuenahrer Architektin Kristina Wolf vor.

Die Aloisius-Grundschule in Ahrweiler wurde in der Katastrophennacht komplett überflutet, wobei das Gebäude massive Beschädigungen davongetragen hat. Die beiden unteren Geschosse – der Keller und das für den Schulbetrieb unmittelbar genutzte Tiefparterre mit Klassenzimmer und Mensa – waren nach der Flutwelle vollständig zerstört. Das Hochparterre stand teilweise, die Eingangshalle (Foyer) und Aula bis zu einer Höhe von mehr als einem Meter unter Wasser. Der Wasserdruck hatte die Fassade der Schule mit allen Fensterfronten stark beschädigt, zum Teil sogar herausgerissen. Sämtliche technischen Anlagen, Inventar und Einbauteile standen komplett unter Wasser und wurden zerstört.

Zustimmung des Stadtrats gilt als gesichert

Bereits unmittelbar nach der Flut begannen Arbeiten zur provisorischen Aufnahme des Schulbetriebs. Dieser wurde zum Schuljahresbeginn 2021/22 aufgenommen. Nun will die Stadt unverzüglich mit dem Wiederaufbau zur Aufnahme eines endgültigen und wieder regulären Schulbetriebs beginnen. Die Schule liegt zwar außerhalb des neu festgelegten Überschwemmungsgebiets, allerdings müssen beim Wiederaufbau die aktuelle Situation und auch die Lehren aus dem Hochwasserereignis selbst berücksichtigt werden. In der Planung sind daher Hochwasserschutzmaßnahmen zu berücksichtigen. Darüber hinaus will die Stadt eine moderne Bauweise unter Einsatz modernster Technologien bei höchstmöglicher Energieeffizienz bewerkstelligen. Auch räumliche Neuordnungen soll es geben.