Löschgruppe Ahrweiler in Warteposition Nach der Flut ist vor dem neuen Gerätehaus

Noch heute liegt vieles an Material in Kisten im Feuerhaus der Löschgruppe Bad Neuenahr und wartet auf seine Sortierung nach Löschzügen, nach städtischem oder kreiseigenem Material. In der Flutnacht und danach wurde nach allem gegriffen, was zu bekommen war, da gab es keine Differenzierung nach Kreis- oder Stadteinheiten. Und auch für die einst im Ahrweiler Spritzenhaus abgestellten Fahrzeuge ist nicht genügend Platz vorhanden. Manche stehen vor der Türe, andere an den übrigen Standorten der Wehren der Kreisstadt. Noch täglich kämpft die Ahrweiler Wehr mit den Folgen der Flut, im Großen wie im Kleinen. Ein Sommerfest gab es schon im letzten Jahr wieder, ohne Fritten oder Schaschlik. „Die geliehenen Geräte waren einfach nicht mehr da, alle in der Flutnacht fortgespült“, so Löschzugführer Schopp. „Selbst das Rezept für die leckere Schaschliksauce war weggeschwommen und die alten Kameraden, die es kannten, waren auch nicht mehr da“, verriet ein fleißiger Koch am Imbiss. Eine örtliche Metzgerei half mit ihrem Rezept aus.