Drei Jahre nach der Flut So steht es um die Schulen des Kreises Ahrweiler

Die Schäden an der kommunalen Infrastruktur, die die Flut im Ahrtal hinterlassen hat, belaufen sich auf sage und schreibe 4,1 Milliarden Euro. Das teilt die Landesregierung in einer Broschüre zum Wiederaufbau mit, die anlässlich des dritten Jahrestags der Katastrophe kürzlich erschienen ist. Dabei ist die Sanierung der Berufsbildenden Schule (BBS) in Bad Neuenahr das teuerste Einzelprojekt. Mit fast 34 Millionen Euro schlägt sie zu Buche. Der Gesamtschaden an den kreiseigenen Schulen durch die Flut beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf rund 157 Millionen Euro, heißt es einer aktuellen Mitteilung der Kreisverwaltung.