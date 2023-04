Beschluss des Stadrates Bad Neuenahr-Ahrweiler zahlt mehr für die Tourismus-Förderung

Der Verein Ahrtal-Tourismus bekommt für seine Arbeit im laufenden Jahr einen städtischen Zuschuss. Am Montagabend beschloss der Stadtrat, der für die Tourismusförderung in der Stadt zuständigen Vereinigung knapp 600.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Der Ahrtal-Tourismus e.V. als Dachorganisation für Hoteliers, Pensions- und Ferienwohnungsbetreiber, Gastronomen, Restaurantbesitzer oder Campingplatzbetreiber firmiert als eigenständige Abteilung in der „Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketinggesellschaft“. Diese ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Kreisstadt. Die hatte bislang rund 540.000 Euro als Zuschuss an den Ahrtal-Tourismus überwiesen. Nun sollen es knapp 60.000 Euro mehr sein. Grund: die Inflation sowie die stark gestiegenen Energiekosten.