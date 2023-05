Experten geben Tipps zur Vorsorge So können sich Menschen an der Ahr selbst vor Hochwasser schützen

Um die Bürger für das Thema Eigen- und Verhaltensvorsorge nachhaltig zu sensibilisieren, ist auch das Infomobil des Hochwasser-Kompetenz-Centrums Köln (HKC) im Flutgebiet im Einsatz. Mitarbeiter Hans-Theodor Arenz erläuterte die Praxis der Informations- und Beratungsgespräche, die den Menschen am Fluss Wissenswertes zum Hochwasser- und Starkregenschutz näherbringen sollen. 934 ausführliche Beratungen hätten Arenz und sein Team bislang in den Flutgebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen absolviert, die Resonanz auf das Angebot sei durchweg positiv. Zur Grundausstattung des HKC-Infomobils gehöre eine Ausstellung von Modellen und Anschauungsmaterialien zum allgemeinen Hochwasserschutz. So gebe es beispielweise Tipps und Informationen zur notwendigen Rückstausicherung, zu baulichen Maßnahmen am Gebäude oder zur Verhaltensvorsorge.