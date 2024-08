Unterhaltsamer Rundgang für Kinder Die mutigsten Nachtwächter gibt es in Ahrweiler

Es ist Abend in der Ahrweiler Altstadt. Gekleidet mit einem langen dunklen Umhang und einem Hut auf dem Kopf, begrüßt der Nachtwächter kleine und große Besucher auf dem Blankartshof. An diesem Abend ist es sogar eine Nachtwächterin. Christine Nägler nimmt Kinder und Erwachsene mit in die Zeit, als der Nachtwächter nach Einbruch der Dunkelheit für Ordnung sorgen musste.