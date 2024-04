Vergütungen für Politiker im Kreis Ahrweiler Das haben Bürgermeister und Landrätin 2023 nebenbei verdient

Wenn Landräte oder hauptamtliche Bürgermeister Nebentätigkeiten oder Ehrenämter ausüben, dann ist dies einmal im Jahr mit „Art und Umfang“ und insbesondere mit etwaigen damit verbundenen Einkünften meldepflichtig. Die Tätigkeit muss dann in einer öffentlichen Sitzung dargelegt werden. So sieht es das Landesbeamtengesetz für auf Zeit gewählte Kommunalbeamte vor. Allerdings nur dann, wenn ein Bezug zum Hauptamt besteht. Hat jemand Firmenbeteiligungen, private Mieteinkünfte oder nicht im Zusammenhang mit seinem Amt stehende Zusatzeinnahmen, so müssen diese nicht aufgeführt werden. Wohl aber Sitzungsgelder, Aufsichtsratsvergütungen oder Entgelte, die in der Arbeit anfallen können – beispielsweise bei Kommunalverbänden.