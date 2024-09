Neubau der Feuerwache Ahrweiler Das Martinshorn soll nachts stumm bleiben

Ahrweiler · Das Feuerwehrhaus in Ahrweiler wurde ein Opfer der Flut. Jetzt soll es an anderer Stelle neu gebaut werden. Künftig soll die Wehr von der anderen Ahrseite aus ausrücken, aus einem 15 Meter hohen Gebäude, das auf Stelzen steht. Auch an den Lärmschutz wird gedacht.

11.09.2024 , 18:00 Uhr

An der Stelle, an der jetzt noch die Reste des Jahn-Hauses an der Ramersbacher Straße stehen, soll künftig das Ahrweiler Feuerwehrhaus gebaut werden. Foto: ahr-foto

Von Thomas Weber