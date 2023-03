Fortschritte beim Wiederaufbau Bad Neuenahr bekommt eine neue Grundschule

Sportstätten: Der Sportplatz in Bachem soll als zentrale Sportanlage für die westlichen Stadtteile aufgebaut werden, weil die Plätze in Ahrweiler und Walporzheim nur noch als Kleinspielfelder aufgebaut werden. Ziel ist es dabei, in Bachem einen Kunstrasenplatz zu errichten. Mit den ersten Planungsleistungen wird das Rheinbacher Ingenieurbüro Fischer beauftragt, das die Kosten für unterschiedliche Belagsarten erkundet. Im Anschluss muss die Finanzierung mit dem Fördergeber geklärt werden. Möglicherweise muss die Stadt bei einem teuren Kunstrasen Gelder zuschießen. Ein weiteres Manko: mit dem Bau des neuen Wohnquartiers St. Pius Straße müssen die Skateanlage und der Basketballplatz zurückgebaut werden. Das sind Auflagen eines Schallschutzgutachtens und wird von Teilen des Stadtrats bedauert.